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За рулем

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Toyota выпустила коллекцию одежды, посвященную внедорожникам Land Cruiser

Toyota выпустила коллекцию одежды, посвященную внедорожникам Land Cruiser

Ограниченный тираж одежды и обуви подготовила японская Toyota вместе с американским брендом Danner. Рассказала о новинке Coniq Pro – дочерняя структура японской компании, занимающаяся маркетинговыми проектами.

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