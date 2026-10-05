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ВЕСТИ КРЫМ

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В Симферополе открылась уличная фотовыставка «Учитель Героя»

В Симферополе открылась уличная фотовыставка «Учитель Героя»

Выставка объединяет истории учителей, воспитавших настоящих героев, которые сегодня защищают нашу страну на фронтах СВО и отдают жизнь за мирное небо над нашей страной, отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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