Полеты на воздушных шарах отменили в Нижнем Новгороде из-за непогоды

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Полеты на воздушных шарах, которые должны были пройти 23 июля в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде, отменили по соображениям безопасности.