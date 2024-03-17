Мясо не есть, дурное не говорить, думать о вечном

Большинство россиян — 66 процентов — считают себя православными. Почти половина из них соблюдает какие-либо посты, а в этом году рекордное количество людей планирует соблюдать Великий пост, следует из данных ВЦИОМ.
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