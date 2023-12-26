БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Покойся с миром, «льготная» ипотека

Покойся с миром, «льготная» ипотека

Рынок недвижимости неминуемо ждет обвал цен Иван Рыбин Фото: Эрик Романенко/ТАСС, архив Повышение ставки рефинансирования до 16% очень синхронно совпало ещё с одним событием в сфере кредитования — условия по субсидированной государством («льготной») ипотеке были сильно ужесточены.

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