Покойся с миром, «льготная» ипотека

Рынок недвижимости неминуемо ждет обвал цен Иван Рыбин Фото: Эрик Романенко/ТАСС, архив Повышение ставки рефинансирования до 16% очень синхронно совпало ещё с одним событием в сфере кредитования — условия по субсидированной государством («льготной») ипотеке были сильно ужесточены.