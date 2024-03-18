ПРОСТО О СЛОЖНОМ Когда собираешься в какое-то долгое и сложное путешествие, самое главное - подобрать правильную команду.
А вы уверены, что Запад против России? Ведь он сделал столько полезного
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Запад сейчас для России- это тот отстойник, куда самосливаются все нечистоты.
Ответить
7 час.
Александр Батт
Запад давно и хищно алчет российских необъятных просторов, несметных природных богатств и неисчерпаемых недр.
Ответить
5 час.
А
Алексей
Автору: Согласно Ведийской Традиции наших предков: "Любое зло запряжено в повозку добра". Вы правильно подметили этот процесс, хвалю.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии