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А вы уверены, что Запад против России? Ведь он сделал столько полезного

А вы уверены, что Запад против России? Ведь он сделал столько полезного

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Когда собираешься в какое-то долгое и сложное путешествие, самое главное - подобрать правильную команду.

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Комментарии
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Константин Самарин
Запад сейчас для России- это тот отстойник, куда самосливаются все нечистоты.
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7 час.
Александр Батт
Запад давно и хищно алчет российских необъятных просторов, несметных природных богатств и неисчерпаемых недр.
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5 час.
А
Алексей
Автору: Согласно Ведийской Традиции наших предков: &quot;Любое зло запряжено в повозку добра&quot;. Вы правильно подметили этот процесс, хвалю.
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1 час.

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