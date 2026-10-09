В Рязани восстановили электроснабжение на четырех улицах

Свет отключился из-за повреждения кабельной линии, электроснабжение уже восстановлено.9 октября в 8:35 из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии на четырех улицах.
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