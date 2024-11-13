Сегодня в Казани откроется выставка подбитой техники НАТО

Сегодня в Казани откроется выставка военной техники «Сила V правде — гордость и Победа». Все экспонаты - трофеи российских военнослужащих, техника, захваченная преимущественно на Авдеевском и Донецком направлениях фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии