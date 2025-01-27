Популизм и прагматизм

В Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, триумфально вернувшегося в Белый дом, несмотря на сопротивление части Республиканской партии, госаппарата, спецслужб, большинства СМИ, американской судебной системы и снайперов-любителей.
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