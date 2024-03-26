Для центра Петербурга закупают саженцы деревьев и кустов за 16 млн

Как известно всем садоводам и огородникам, приближается время посева семян и высадки саженцев. В Петербурге сотрудники парковых хозяйств знают о весеннем расписании и уже закупают для этого все необходимое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии