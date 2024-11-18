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"Отправляют генералов в "лефортовский Генштаб": Бывший зам Шойгу, не попавший на картину с другими "гусарами". Для НАТО он хуже Пригожина

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Коллаж Царьграда "Чистки коррупционного гнезда" в Минобороны и связанных с ним структурах и компаниях не прекращаются.

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Комментарии
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александр петров
Лес валить!! Сколько навалил - такую пайку и получи!! При этом, пора бы наверное убрать УДО за особо тяжкие преступления!! Только от звонка до звонка!!
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1 час.
Нина Ясонова
Интересно знать, а  Шойгу когда-нибудь за этот генеральский- коррупционный беспредел ответить...??? А он получается здесь не причём, ничего не видел, ничего не слышал, не о чём как будто не знал... На службу то бывший министр МО РФ ходил или нет, или только со своими любовницами- генеральшими где-то на отдыхе &quot;упражнялся&quot;...??? На небосводе так быстро звёзды в ночное время с Божьей помощью не появляются, как этот никчёмный - кортавый Шойгу присваивал генеральские звёзды на погоны всем своим женщинам МО, которые по ходу были у них, как переходящие &quot;красные вымпелы- знамёна&quot;.… К бабке гадалки не ходи, однозначно бывший министр МО Шойгу был в этой коррупционной связке...
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41 мин.
Нина Ясонова
Под носом у Шайгу растаскивали, разворовывали и грабили армию Россию, а он остался в стороне чистеньким и пушистым... Назначен на другую, не хилую должнось... Пусть сначало бы он за всё ответил, за своё такое халатное отношение, безобразное и отвратительное руководство, за своё молчаливое коррупционное согласие, допустившее миллионное- миллиардное хищение из казны подведомственного ему на тот момент министерства... До сих пор чистят, очищают МО РФ, а воз и ныне там...
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22 мин.

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