"Отправляют генералов в "лефортовский Генштаб": Бывший зам Шойгу, не попавший на картину с другими "гусарами". Для НАТО он хуже Пригожина

Нина Ясонова

Интересно знать, а Шойгу когда-нибудь за этот генеральский- коррупционный беспредел ответить...??? А он получается здесь не причём, ничего не видел, ничего не слышал, не о чём как будто не знал... На службу то бывший министр МО РФ ходил или нет, или только со своими любовницами- генеральшими где-то на отдыхе "упражнялся"...??? На небосводе так быстро звёзды в ночное время с Божьей помощью не появляются, как этот никчёмный - кортавый Шойгу присваивал генеральские звёзды на погоны всем своим женщинам МО, которые по ходу были у них, как переходящие "красные вымпелы- знамёна".… К бабке гадалки не ходи, однозначно бывший министр МО Шойгу был в этой коррупционной связке...