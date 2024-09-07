После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

аналитик американской разведки Питер Шредер не хочет знать,что США и НАТО перевооружали украинскую армию для войны с Россией.Это длилось а 2014 по 2022гПродолжу таблицу.2020г-250 млн,2021г-350 млн$.Это подарки от Пентагоне.Шло обучение солдат в Польше,Эстонии,Германии.Потом военные эксперты НАТО называли срок уничтожения ВСУ, 3-4недели армией России.Рамштай заседал по проблеме сдерживания России.Это спутниковая разведка США давала план размещения войск РФ.Данные поступали в Генштаб ВСУ.Это делалось для нагнетания обстановки и создания коалиции государств.Эту стратегию ухода от ответственности использовали США в Афганистане,Ираке,Сирии,Ливии. Помощь ВСУ начали с бронежилетов и закончили F-16 и ракетами.Это стратегия США.Уничтожить врага США чужими-коалиционными силами,не неся ответственности.По русски таких называли гопниками.Сильны,когда много.По одиночке боялись стычек.Новая стратегия России раздавить по одиночке.При Путине или без него.США никогда не будут в одиночку сражаться с Россией.На заклание отдают Европу.Разве не так?

Людмила Лиханова

Кто бы ни пришел после Путина пиндосам не стОит надеяться. Придет тот, кого уже не один год готовят и учат быть государственником и таких немало. Выбор есть и есть время для проверки и перепроверки. И будет преемник намного жесче Путина. Так что, враги, молитесь чтобы Путин был как можно дольше и желайте ему здоровья каждый день, начиная день с молитвы за Путина.