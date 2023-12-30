ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом в президенты

ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на внеочередные выборы главы государства, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
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