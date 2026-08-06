РИА Новости: «Ростелеком» восстановил работу сети после сбоя, сообщили в компании. «В работе сети передачи данных наблюдался кратковременный сбой (29 минут), который мог отразиться на доступности части интернет-ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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