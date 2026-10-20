Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко заявил, что в зимнем сезоне 2026-2027 годов коммунальные службы используют меньше соли и больше гранитной крошки для обработки дорожной сети и территорий зеленых насаждений.