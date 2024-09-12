Луковые кольца с сыром

Лук Сыр твердый Мука Панировачные сухари Яйца Если хочется шикарной тянучести и это вот все, то лучше конечно использовать моцареллу, но на мой вкус она достаточно пресновата, соотвественно и готовая закуска тоже, потому будет иметь смысл добавить приправ/специй.
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