Луковые кольца с сыром

Лук Сыр твердый Мука Панировачные сухари Яйца Если хочется шикарной тянучести и это вот все, то лучше конечно использовать моцареллу, но на мой вкус она достаточно пресновата, соотвественно и готовая закуска тоже, потому будет иметь смысл добавить приправ/специй.