МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия не приняла пока решение о поездке президента Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в Майами, однако учтет все обстоятельства, принимая или отвергая приглашение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым