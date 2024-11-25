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Киев трясет от новой волны взрывов

Жители Киева в соцсетях сообщают о новом российском ударе по объектам военной инфраструктуры. Отдельные микрорайоны буквально трясет от взрывов.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Бей хохлов что бы вонючий евро сортир боялся .
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7 час.
vagas Karlito
По аэродромам &quot;Орешником&quot;? Это расточительно!) Вот еще разок по юж- машу в самый раз! Там еще много чего сохранилось! Площади, оборудование и снова начнут возиться!
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5 час.
КК
Коля Колянов
Надо на Банковую сбросить подарок орешков к Новому году.
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3 час.

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