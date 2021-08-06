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Смертность от ковида в Петербурге снизилась с начала августа

За минувшие сутки в стационары города поступили 285 пациентов, а до этого — 245 и 186 заболевших. В Петербурге в течение трех дней отмечается рост числа госпитализаций заболевших коронавирусом и пневмониями, сообщили в пресс-службе Смольного.

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