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Лука Дончич и Донован Митчелл – в Топ-20 моментов второй недели нового сезона НБА

Лука Дончич и Донован Митчелл – в Топ-20 моментов второй недели нового сезона НБА

НБА представила подборку лучших моментов второй игровой недели регулярного чемпионата. В Топ-20 вошли эпизоды с участием Луки Дончича («Даллас») и Донована Митчелла («Кливленд»).

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