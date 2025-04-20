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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон забросил 50 шайб в плей-офф за 89 игр – быстрее всех среди действующих игроков. В истории лиги он 9-й по скорости

Форвард «Колорадо» набрал 3 (2+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:1, 1-0).

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