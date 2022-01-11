Джеррард о реакции фанатов «МЮ» на «Олд Траффорд»: «С меня как с гуся вода. Бывал и на более шумных стадионах»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после выездного матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1) на «Олд Траффорд» высказался о том, как его встретили болельщики манкунианцев.
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