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Джеррард о реакции фанатов «МЮ» на «Олд Траффорд»: «С меня как с гуся вода. Бывал и на более шумных стадионах»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после выездного матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1) на «Олд Траффорд» высказался о том, как его встретили болельщики манкунианцев.

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