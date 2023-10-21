Соловьев уволил с канала Сатановского, оскорбившего представителя МИД Захарову

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым и представителем МИД России Марией Захаровой, в адрес которых оскорбительно высказался эксперт Евгений Сатановский.
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