Учёный Донченко заявил об ускорении вращения Земли в последние годы

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил, что Земля в настоящий момент находится в стадии ускорения и набирает скорость.
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