Игрок "Зенита" Сергеев заявил, что не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы из-за мата

Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев заявил, что не пошел бы на YouTube-шоу тренера Леонида Слуцкого и форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы "Ну, так нельзя!" из-за того, что там много мата, передает Sport24.