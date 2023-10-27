Игрок "Коламбуса" Воронков подрался с канадским тафгаем в своем первом матче НХЛ

Российский форвард "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков подрался с тафгаем "Монреал Канадиенс" Арбером Джекаем и сделал результативную передачу в своем дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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