Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

Инвалидность по слуху, зрению, отсутствию конечностей, частичный паралич, полный паралич, эпилепсия, тяжелая умственная отсталость, психиатрическая инвалидность и карликовость – отныне это приоритетные показания для работы в области гражданской авиации США (Federal Aviation Administration).

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Комментарии
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Юрий Белов
И РАССАДИЛИ НАРИКОВ И СОДОМИТОВ В РУКОВОДСТВО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СЕБЕ СТРАН !
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19 час.
Владислав Владислав
Отличная статья :) !!
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16 час.
ГД
Галина Дубровская
Почитала - насладилась - Дубровская 👍
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6 час.

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