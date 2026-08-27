Мария Захарова: Стубб унижает финнов, распространяя национализм и ксенофобию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга ответила на вопрос News Front, прокомментировав заявление президента Финляндии о том, что удары киевского режима вглубь территории РФ, в том числе атаки на логистические центры Wildberries, «повышают стоимость и цену войны для России», а потому являются «разумной военной стратегией со стороны Украины» и требуют поддержки.