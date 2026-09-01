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Царьград

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Сотни жертв – только начало: пророчество Ванги о страшном конце 2026-го сбывается

Сотни жертв – только начало: пророчество Ванги о страшном конце 2026-го сбывается

Пророчество Ванги о страшном конце 2026 года уже начало сбываться. Сотни жертв – это только начало.В Непале произошло землетрясение, которое спровоцировало каменно-ледяную лавину, сель и наводнение.

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