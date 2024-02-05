Аналитик Леонков: ВСУ применили в зоне СВО урезанную версию ЗРК Patriot

На Украине видоизменили поставленные из США зенитные ракетные комплексы Patriot. Ради мобильности их сократили до огневой секции и поставили на полуприцепы, сообщил РИА «Новости» военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
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