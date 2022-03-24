"Сейчас там опасно?": "угрозу" на известной дороге Владивостока яро обсуждают горожане

Жители Владивостока яро обсуждают некую угрозу, которая возникла на известной дороге города. Дело в том, что разбитый деформационный шов мешает автомобилистам комфортно ездить в сторону центра в районе Моргородка.
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии