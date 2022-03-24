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"Сейчас там опасно?": "угрозу" на известной дороге Владивостока яро обсуждают горожане

"Сейчас там опасно?": "угрозу" на известной дороге Владивостока яро обсуждают горожане

Жители Владивостока яро обсуждают некую угрозу, которая возникла на известной дороге города. Дело в том, что разбитый деформационный шов мешает автомобилистам комфортно ездить в сторону центра в районе Моргородка.

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