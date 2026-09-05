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В Британии призвали урезать льготы инвалидам из-за «угрозы» от России

В Британии призвали урезать льготы инвалидам из-за «угрозы» от России

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок предложила урезать социальные выплаты, в том числе льготы для людей с инвалидностью, чтобы направить сэкономленные деньги на оборону.

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