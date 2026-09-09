Прокуратура Британии обвинила жителя Суиндона в работе на разведку России

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) обвинила 31-летнего жителя Суиндона Джошуа Кэммиджа в содействии иностранной разведке и подготовке диверсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Басков в свой юби...
- ТБ Михалков призвал ...
- Онколог Ахмаев на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым