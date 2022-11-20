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Клод Макелеле: «Все видели только мои физические качества, но я был очень техничен. Это не только про дриблинг и пас, но и про то, как атаковать и защищаться»

Клод Макелеле считает что его технические качества были недооценены. – Можно ли сказать, что Макелеле опережал свое время? – В то время я этого не чувствовал.

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