В Архангельске почтили память погибших в годы интервенции на Русском Севере

В преддверии Дня памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции в Поморье прошла церемония возложения цветов к памятному обелиску на набережной Северной ДвиныГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля, а также представители патриотических и ветеранских общественных объединений приняли участие в мероприятии.