"Сообразительный" ответ на датскую провокацию в Балтике Очередная «коварная атака России против страны НАТО» на этой неделе получила широкий резонанс и была поднята на уровень самой высокой трибуны в Европе.
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