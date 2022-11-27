«Мозгов не хватит»: политолог оценил жену Зеленского как «серого кардинала»

Елена Зеленская не способна заменить своего супруга на посту президента Украины. Несмотря на то, что со стороны кажется, будто ее целенаправленно готовят к этой роли, она всего лишь фигура прикрытия для истинного преемника Владимира Зеленского.
Елена Зеленская не способна заменить своего супруга на посту президента Украины. Несмотря на то, что со стороны кажется, будто ее целенаправленно готовят к этой роли, она всего лишь фигура прикрытия для истинного преемника Владимира Зеленского.
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