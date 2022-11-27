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«Мозгов не хватит»: политолог оценил жену Зеленского как «серого кардинала»

«Мозгов не хватит»: политолог оценил жену Зеленского как «серого кардинала»

Елена Зеленская не способна заменить своего супруга на посту президента Украины. Несмотря на то, что со стороны кажется, будто ее целенаправленно готовят к этой роли, она всего лишь фигура прикрытия для истинного преемника Владимира Зеленского.

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