Ким Е Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность КНДР

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, заявила, что КНДР не намерена признавать резолюции Международного агентства по атомной энергии, направленные против страны.
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