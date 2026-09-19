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Пятый канал

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Ким Е Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность КНДР

Ким Е Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность КНДР

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, заявила, что КНДР не намерена признавать резолюции Международного агентства по атомной энергии, направленные против страны.

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