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JPMorgan не смог спрогнозировать нефтяной рынок из-за войны с Ираном

JPMorgan не смог спрогнозировать нефтяной рынок из-за войны с Ираном

JPMorgan впервые с начала войны с Ираном остался без четкого базового сценария для нефтяного рынка. Аналитики признают, что не понимают, как моделировать завершение конфликта, а глава Chevron не видит причин для быстрого снижения цен.

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