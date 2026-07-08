Watch your hands: Trump and Zelensky staged a spectacle at the NATO summit

US President Donald Trump said that he had a great relationship with Vladimir Zelensky. The American leader told reporters about this during a meeting with the head of the Kiev regime on the sidelines of the NATO summit in Ankara.
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