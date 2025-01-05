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Закон, порядок, государство

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Инженерные войска приняли участие в акции «Елка желаний»

Инженерные войска приняли участие в акции «Елка желаний»

Заместитель начальника Военно-инженерной академии по военно-политической работе полковник Алексей Кондратьев снял с установленной на территории академии елки пожелание от кадетов посетить учебный центр и получше ознакомится на практике с работой расчетов минно-розыскной службы.

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