Самые лежкие сорта и гибриды овощей

Как бы ни радовал огородника богатый урожай, он вызывает следующую проблему – как сохранить его надолго без потери качества? Для этих целей следует изначально приобретать семена овощей с длительной лежкостью.
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