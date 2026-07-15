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Анри о поражении Франции: «Испанцы были сильнее и показали, почему они чемпионы Европы. Это худшая команда, которой можно уступать со счетом 0:1»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о поражении французской национальной команды от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 (0:2).

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