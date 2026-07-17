«Зенит» готовится к бою: контракт с форвардом продлен

Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасёвым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона-2026/2027, сообщается на сайте «Зенита», уточняет championat.