«Зенит» готовится к бою: контракт с форвардом продлен

Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасёвым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона-2026/2027, сообщается на сайте «Зенита», уточняет championat.
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