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Важные события, произошедшие в истории России в день 18 сентября

Важные события, произошедшие в истории России в день 18 сентября

Важные события, произошедшие в истории России в день 18 сентября Мария ИвановаИстория российского государства слагается из отдельных важных событий, которые ежедневно происходили в разных сферах человеческой деятельности на протяжении сотен лет.

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