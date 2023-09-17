Важные события, произошедшие в истории России в день 18 сентября Мария ИвановаИстория российского государства слагается из отдельных важных событий, которые ежедневно происходили в разных сферах человеческой деятельности на протяжении сотен лет.
Важные события, произошедшие в истории России в день 18 сентября Мария ИвановаИстория российского государства слагается из отдельных важных событий, которые ежедневно происходили в разных сферах человеческой деятельности на протяжении сотен лет.
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