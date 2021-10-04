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Горячая вода и тепло дорожать не будут - Шмыгаль

Горячая вода и тепло дорожать не будут - Шмыгаль

Тарифы на горячую воду и тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Такую договоренность скрепили меморандумом правительство, НАК Нафтогаз и руководители городов во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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