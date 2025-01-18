Царьград Коллаж: Царьград После отзыва скандальной фетвы о многожёнстве совет улемов Духовного управления мусульман России провёл заседание, на котором его глава Шамиль Аляутдинов рассказал об успехах организации.
"Прём как танки": Авторы скандальной фетвы о многожёнстве признали силу русских
Комментарии
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Александр Сысоев
И ведь действительно последнее время представители исламских организаций прут на светские законы и традиции, если и не как танки, то как БТРы. И этому надо давать немедленный отпор. Потому что под религиозной благочестивостью явно просматривается элементарный эгоистичный расчет, который приведет к хаосу в стране. Эти религиозные марионетки не могут и не хотят понять, что религиозная вражда, которую они непроизвольно (хочется верить, что непроизвольно) сеют, будет губительна и для ислама тоже.
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