"Прём как танки": Авторы скандальной фетвы о многожёнстве признали силу русских

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
И ведь действительно последнее время представители исламских организаций прут на светские законы и традиции, если и не как танки, то как БТРы. И этому надо давать немедленный отпор. Потому что под религиозной благочестивостью явно просматривается элементарный эгоистичный расчет, который приведет к хаосу в стране. Эти религиозные марионетки не могут и не хотят понять, что религиозная вражда, которую они непроизвольно (хочется верить, что непроизвольно) сеют, будет губительна и для ислама тоже.
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