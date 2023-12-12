Киркоров пожалел, что заступился за Галкина*, и назвал его подлецом

Филипп Киркоров дал интервью, в котором нелицеприятно высказался о нынешнем муже Аллы Пугачёвой.Поп исполнитель Филипп Киркоров побеседовал на YouTube-канале адвоката Александра Добровинского, в котором рассказал, что очень сильно "получил по шапке" в тот момент, когда решил заступиться за супруга Аллы Борисовны.