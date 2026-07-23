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Газета.ру

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В Таиланде мужчина пугал туристов проклятьями и выманивал у них деньги

В Таиланде мужчина пугал туристов проклятьями и выманивал у них деньги

В Паттайе полиция задержала 36-летнего гражданина Индии, который, по версии следствия, незаконно зарабатывал на туристах, предлагая им платные "ритуалы очищения" после предсказаний о грядущих несчастьях, пишет Pattaya Mail.

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