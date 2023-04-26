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Морган об 1:4 с «Сити»: «Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ»

Морган об 1:4 с «Сити»: «Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ»

Матч 33-го тура АПЛ на «Этихад Стэдиум» завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1. Отрыв «Арсенала» в турнирной таблице сократился до 2 очков, при этом у «горожан» есть 2 матча в запасе.

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